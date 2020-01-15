Полные тезки российских бизнесменов получили «золотые паспорта» Мальты

Правительство Мальты раскрыло получателей «золотых паспортов» государства. Журналисты обнаружили среди них несколько имен, совпадающих с именами ряда российских бизнесменов.

В 2018 году документы получили полные тезки акционера АФК «Система» Александра Горбатовского, основного владельца группы компаний «Шоколадница» Александра Колобова, основателя и председателя совета директоров группы компаний «Гута» Юрия Гущина, передает РБК.

В список также попали следующие имена: Леонид Лунев (совпадает с членом совета директоров сети «Магнолия»), Михаил Меженцев (совпадает с экс-главой «Транснефтепродукта»), Александр Мосионжик (совпадает с экс-гендиректором «Нафта Москва»).

Туда же попали полные тезки гендиректора компании Gamma Development Юрия Находкина и членов совета директоров «Сити Инвест банка» Леонида Шоршера и Сергея Камзина и партнера адвокатского бюро «Иванян и партнеры» Василия Торкановского.

Среди получивших гражданство Мальты фигурируют председатель совета директоров чаефасовочной компании «Май», экс-депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Лисиненко и его супруга.

Всего «золотые паспорта» Мальты, которая с 2004 года входит в ЕС, приобрели за 2018 год чуть более 3,5 тыс. человек.