В Ярославле вынесли первый приговор по делу о пытках в колонии

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к 4 годам тюрьмы по делу об избиениях осужденных.

Также его лишили звания капитана внутренней службы и права занимать руководящие должности в госорганах, пишет RT.

Отметим, что данный приговор стал первым по делу о пытках в ярославской колонии.

Напомним, в июле 2018 года в СМИ появились кадры избиения заключенного охранниками ярославской колонии. По делу задержали нескольких сотрудников и экс-начальника исправительной колонии №1.