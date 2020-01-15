В Ярославле вынесли первый приговор по делу о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к 4 годам тюрьмы по делу об избиениях осужденных.
Также его лишили звания капитана внутренней службы и права занимать руководящие должности в госорганах, пишет RT.
Отметим, что данный приговор стал первым по делу о пытках в ярославской колонии.
Напомним, в июле 2018 года в СМИ появились кадры избиения заключенного охранниками ярославской колонии. По делу задержали нескольких сотрудников и экс-начальника исправительной колонии №1.Происшествия
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