Александр Дудин сменит Андрея Юдова на посту директора татарстанского филиала «Ростелекома»

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В татарстанском филиале ПАО «Ростелеком» сменился директор. Вместо Андрея Юдова подразделением будет руководить Александр Дудин.

До этого он возглавлял филиал компании в Чувашии, сообщает пресс-служба компании.

Директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Иван Зима заявил, что первоочередной задачей нового директора станет наращивание абонентской базы. Также Дудину предстоит поднять качество обслуживания клиентов на новый уровень.

Напомним, в декабре 2018 года Юдов рассказывал «Реальному времени» о глобальных вызовах в сфере связи. По его мнению, специалистам предстоит решить проблемы защиты данных и глобальной цифровизации.