Валерий Газзаев: «Возвращение Слуцкого — глобальный плюс для РПЛ»

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Бывший тренер ЦСКА и зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Валерий Газзаев прокомментировал возвращение тренера Леонида Слуцкого на работу в России.

«Насколько я вижу, перед «Рубином» поставлены действительно серьезные цели и задачи. В прогрессе клуба выражает заинтересованность глава Республики Татарстан. Так что у Слуцкого будут все условия и возможности, чтобы вернуть «Рубин» в еврокубки. И мы уже видим высокую активность казанцев на трансферном рынке.

То, что Слуцкий вернулся в Россию, это еще и глобальный плюс для всего нашего чемпионата. Чтобы лига была сильной, в ней должны работать сильные тренеры. Здесь мы снова возвращаемся к теме соответствия нашего футбола европейским стандартам качества. Когда в чемпионате наблюдается определенный кризис тренерских кадров, это приводит к снижению конкуренции и, в конечном счете, к низким результатам на международной арене. Поэтому на таких праздниках европейского футбола, как Лига чемпионов и Лига Европы, мы чаще оказываемся телезрителями, чем участниками, особенно в заключительных стадиях. А ведь не так давно все было совсем по-другому. Со сложившейся негативной тенденцией надо бороться!

С появлением Слуцкого, который набрался международного опыта в Англии и Голландии и сможет применить его в нашем чемпионате, в РПЛ вырастет конкуренция клубов и тренерских идей. Помимо него, безусловно, стоит отметить Юрия Семина, с возвращением которого «Локомотив» каждый сезон демонстрирует стабильные результаты, Сергея Семака, который зарекомендовал себя и имеет большие перспективы, и Валерия Карпина, чей «Ростов» стремится играть в современный футбол с точки зрения тактики — пусть временами и не все получается из-за индивидуального мастерства игроков.

Отдельно нужно сказать про главного тренера сборной России Станислава Черчесова — российского тренера, который показал высокий уровень в работе на мировой арене. Что очень приятно, все, кого я перечислил — это российские специалисты», — сказал Газзаев в интервью «Спорт-экспресс».

Напомним, в декабре Леонид Слуцкий, после нескольких лет работы в Англии и Голландии, возглавил казанский «Рубин».