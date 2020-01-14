В России ужесточат контроль за продажами туристических путевок

Минэкономразвития России разрабатывает законопроект, по которому туристические агентства и операторы, работающие в России, будут обязаны использовать систему «Электронная путевка».

Это делает для того, чтобы граждане сами могли самостоятельно контролировать покупку туров. Планируется, что система заработает на территории страны в 2021 году.

Как уточнили «Известиям» в ведомстве, документ будет представлен правительству, а в октябре внесен в Госдуму.

Онлайн-мониторинг турагентств и операторов позволит оперативно проверять информацию о законности продажи тура, а также контролировать деятельность участников туристического рынка. В Минэкономразвития считают,что нововведение способно повысить прозрачность рынка.

Ранее аналитики назвали самые популярные турнаправления в этом году.