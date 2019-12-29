Аналитики назвали самые популярные туристические направления на 2020 год

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Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие страны россияне чаще всего ищут туры на 2020 год. При этом в зависимости от даты планируемой поездки в лидерах рейтинга оказывались различные страны.

Так, в период с января по март 2020 года популярностью пользуются готовые путешествия в Таиланд. Однако с апреля и до конца года повышенный спрос зафиксирован на путевки в Турцию. При этом популярность отдыха в этой стране в мае может возрасти в два раза по сравнению с предыдущими месяцами, прогнозируют аналитики.

Как пишет RT, со ссылкой на заявление директора по маркетингу OneTwoTrip Алексея Теплова, у российских пользователей также существует запрос на пакетные туры по России, но популярность таких туров в три раза ниже, чем на путевки в Турцию.

Также путешественники часто ищут готовые поездки в ОАЭ, Вьетнам, Доминиканскую Республику, на Кипр, в Италию, Грецию и на Кубу.

Напомним, что в середине декабря публиковалось исследование, в котором были названы самые популярные мировые достопримечательности в 2019 году.

