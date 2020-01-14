Алексей Власенко: «На сегодня Татарстан — главный регион по развитию водных видов спорта»

Президент трех федераций водных видов спорта Алексей Власенко, бывший почетным гостем итоговой коллегии Минспорта РТ, высоко оценил развитие профильных видов спорта в республике.

«На сегодняшний день для меня Татарстан — главный регион по развитию видов спорта, федерации по которым я возглавляю. Огромные слова благодарности руководству республики, лично президенту Рустаму Минниханову, который поддерживает водные виды спорта. Здесь строится огромное количество бассейнов, столько уже нет в Москве.

Начнем с водного поло, с команды «Синтез», которую поддерживают на самом высоком уровне. Сейчас на базе игроков этой команды формируется костяк сборной России. Далее прыжки в воду, вид спорта, где я вхожу в технический комитет ФИНА, и, бывая на соревнованиях в разных странах мира, я имею возможность сравнивать развитие этого вида спорта. Сейчас Татарстан проводит детский турнир по прыжкам в воду, где все расходы берет на себя принимающая сторона. Сам турнир внесен в реестр ФИНА, ЛЕН, международной и европейской федераций, в итоге этот старт входит в число наиболее приоритетных для детей-участников.

То, что делается для развития синхронного плавания, — это отдельная история. В Казани открыта школа легендарного тренера Татьяны Покровской, проводится турнир на призы семикратной, прошу прощения, пока пятикратной олимпийской чемпионки Светланы Ромашиной. Я немного забежал вперед, но у Ромашиной есть возможность оправдать мои слова и к своим пяти победам прибавить еще две этим летом в Токио. Как и в прыжках в воду, принимающая сторона оплачивает все расходы. Первый турнир был российского масштаба, далее он получит международный статус, с участием европейских спортсменов.

В результате развития этих видов спорта, я уверен, что Татарстан будет широко представлен в числе участников Олимпиады в Токио-2020», — приводит слова Власенко корреспондент «Реального времени».