В Татарстане планируют создать центр по изучению редких видов кошек

В Татарстане начали создавать центр по изучению редких видов кошек «Ак барс».

Здесь планируют проводить различные исследования, в том числе генетических и физиологических особенностей. Так, в «Ак барсе» будут собирать научную информацию и формировать криобанк генного материала разных видов семейства кошачьих, сообщили на коллегии Министерства экологии Татарстана.

Как уточнил министр экологии Александр Шадриков, центр планируется внести в паспорт федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». Он отметил, что в настоящее время ведомству предстоит решить вопрос о выделении земли и координации концепции центра «Ак барс».

Ранее уже сообщалось о планах создать данный центр в республике. Его планировали разместить в Камско-Устьинском районе, предполагаемые места строительства облетал директор института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (РАН) Вячеслав Рожнов, который курирует проект.

