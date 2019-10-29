В Татарстане может появиться центр по изучению редких видов кошек

В Татарстане могут построить центр по изучению редких видов кошек, который в том числе будет заниматься изучением снежного барса. Сейчас подобных мест для проведения исследований с целью сохранения и поддержки существования чистокровных группировок в неволе нет.

Центр хотят разместить в Камско-Устьинском районе, предполагаемые места строительства сегодня облетел директор института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (РАН) Вячеслав Рожнов, который курирует проект. В центре будут изучать несколько видов кошачьих, среди которых манул, степная кошка, дальневосточный лесной кот, европейский лесной кот, кавказский лесной кот, передает Министерство экологии и природных ресурсов РТ.

Ранее сообщалось, что экологи Татарстана представят новую концепцию центра по разведению снежных барсов. Подробнее — в материале «Реального времени».