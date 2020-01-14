BMW отказалась от планов построить завод в России

Немецкая компания BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.

Как сообщил президент «BMW Group Россия» Штефан Тойхерт, компания около полутора лет обсуждала с правительством России условия по специнвестконтрактам (СПИК), однако летом 2019 года переговоры прекратились, так как «правила игры, так и не определились».

Также Тойхерт отметил, что повышение утилизационного сбора в 2020 году сделало невыгодными условия для автомобильных компаний, пишет Autonews.

Предполагалось, что завод BMW в России построят на территории технопарка Храброво в Калининградской области.

Ранее немецкая компания BMW представила обновленную версию пикапа, созданного на базе кроссовера X7.

