BMW отказалась от планов построить завод в России
Немецкая компания BMW окончательно отказалось от планов строительства собственного завода в России для выпуска легковых автомобилей.
Как сообщил президент «BMW Group Россия» Штефан Тойхерт, компания около полутора лет обсуждала с правительством России условия по специнвестконтрактам (СПИК), однако летом 2019 года переговоры прекратились, так как «правила игры, так и не определились».
Также Тойхерт отметил, что повышение утилизационного сбора в 2020 году сделало невыгодными условия для автомобильных компаний, пишет Autonews.
Предполагалось, что завод BMW в России построят на территории технопарка Храброво в Калининградской области.
Ранее немецкая компания BMW представила обновленную версию пикапа, созданного на базе кроссовера X7.
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