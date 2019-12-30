В Мюнхене презентовали пикап BMW X7

Немецкая компания BMW представила обновленную версию пикапа, созданного на базе кроссовера X7.

Автомобиль был представлен в выставочном комплексе BMW Welt, расположенном в Мюнхене.

Пикап представлен в единственном экземпляре, серийный выпуск машины не планируется. Верх кабины, двери, а также крышка грузовой платформы изготовлены из легких композитных материалов. В кузов пикапа помещен мотоцикл BMW F 850 GS.

Машина оборудована трехлитровым бензиновым турбомотором мощностью 340 л.с., пишет Motor1.

Ранее сообщалось, что немецкая автомобильная компания Volkswagen в 2020 году выпустит на основные рынки 34 новых модели.

