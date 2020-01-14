Туристов предупредили о сложностях с заселением в турецкие отели

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предупредила туристов о сложностях при заселении в отели среднего ценового сегмента в Турции. Это связано с ужесточением требований к защите персональных данных.

Если раньше сотрудники отеля могли сделать ксерокопию паспорта и внести данные в компьютер для заполнения форм по учету постояльцев, то теперь копии документов делать запрещено. Поэтому гостиничному работнику придется сразу вбивать все необходимые данные из паспорта и ваучера.



Усложнение данной процедуры создаст очереди в отелях, где одновременно заселяются группы по 30—50 человек. В частности, с проблемой могут столкнуться туристы, которые приехали в Анталью, говорится в сообщении АТОР.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон о введении налога на проживание в отелях в размере в 2%. Документ вступил в силу с 1 апреля 2020 года.

Вместе с тем эксперты сервиса путешествий Ostrovok.ru назвали самые востребованные у туристов направления на 2020 год, в их число вошла и Турция.