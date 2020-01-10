Стали известные самые востребованные у туристов направления на 2020 год

Эксперты сервиса путешествий Ostrovok.ru назвали самые востребованные у туристов направления на 2020 год, проанализировав бронирование до 31 декабря 2019 года с датой заезда в 2020 году.

Самыми популярными направлениями оказались Испания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, а также страны Прибалтики и государства, до которых можно добраться на автомобиле — Белоруссия, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия.

Список пляжных маршрутов возглавляют Таиланд, ОАЭ, Турция, Египет.

Ранее специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip также выяснили, в какие страны россияне чаще всего ищут туры на 2020 год.