Дмитрий Губерниев назвал Алину Загитову сильным человеком

Российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что считает олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову сильным человеком.

«Публичные люди, к сожалению или к счастью, должны быть готовы к тому, что вокруг них в любой момент может начаться дичь. Важно, чтобы не было равнодушных, а раздражение — тоже эмоция. Я, например, высказал мнение, что Сталин в первые дни войны повел себя как трус, — и тоже началась дичь. Говорю про кого-то в негативном ключе — та же реакция.

Фигурное катание — один из самых популярных видов спорта, по обсуждениям в Сети оно сейчас на первом месте. То, что там конфликт, с одной стороны, конечно, неприятно, но с другой — это в конечном итоге делает фигурное катание еще более популярным.

На меня льются потоки оскорблений в соцсетях, но еще большее количество людей поддерживает то, что я говорю и делаю. И эта шумиха только неготового человека может сделать слабее. Сильного она делает еще сильнее. А я человек сильный. И Алина Загитова тоже», — сказал Губерниев.

Напомним, ранее Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры.