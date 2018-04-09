Башкирская «дочка» Транснефти заплатит «Казанскому авиапредприятию» за авиапатрулирование 0,5 млрд рублей
АО «Транснефть-Урал» привлекло АО «Казанское авиапредприятие» для воздушного патрулирования состояния трубопроводов. Компания заплатит за эту услугу 473,9 млн рублей.
Услуга авиапатрулирования предоставляется с конца марта этого года до 28 января 2020 года, передает «Интерфакс».
Схема полетов включает маршруты воздушного патрулирования магистральных трубопроводов Челябинского, Курганского, Арланского, Туймазинского нефтепроводных управлений и ряда объектов под Уфой.
«Транснефть-Урал» осуществляет прием, сдачу, хранение и транспортировку нефти и нефтепродуктов по территории восьми субъектов РФ.
«Казанское авиапредприятие» выполняет чартерные пассажирские перевозки, экскурсионные полеты и полеты общего назначения. Владельцем компании является ее генеральный директор Магомед Закаржаев.ПромышленностьНефтьБизнесУслуги БашкортостанТатарстан
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