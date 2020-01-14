В России в 2019 году упали продажи автомобилей

По итогам 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта составили 1,759 млн автомобилей. Это на 2,3% меньше, чем в 2018 году.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, больше всего машин продал АвтоВАЗ — компания реализовала 362 356 автомобилей Lada. Второе место по объему продаж заняла Kia (225 901). Тройку замыкает Hyundai (178 809).

Также в топ-10 по продажам попали Renault (144 989), Volkswagen (104 384), Toyota (103 597), Skoda (88 609), Nissan (64 974), ГАЗ (63 910) и Mercedes-Benz (42 046), пишет «Автостат».

АЕБ прогнозирует, что в 2020 году продажи автомобилей в России продолжат падение и составят 1,72 млн единиц, то есть на 2,1% меньше, чем в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в 2019 году емкость российского рынка новых легковых автомобилей составила 2,5 трлн рублей. Данный показатель, как отмечают эксперты, является рекордным за всю историю рынка.