В России в 2019 году упали продажи автомобилей
По итогам 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта составили 1,759 млн автомобилей. Это на 2,3% меньше, чем в 2018 году.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, больше всего машин продал АвтоВАЗ — компания реализовала 362 356 автомобилей Lada. Второе место по объему продаж заняла Kia (225 901). Тройку замыкает Hyundai (178 809).
Также в топ-10 по продажам попали Renault (144 989), Volkswagen (104 384), Toyota (103 597), Skoda (88 609), Nissan (64 974), ГАЗ (63 910) и Mercedes-Benz (42 046), пишет «Автостат».
АЕБ прогнозирует, что в 2020 году продажи автомобилей в России продолжат падение и составят 1,72 млн единиц, то есть на 2,1% меньше, чем в 2019 году.
Ранее сообщалось, что в 2019 году емкость российского рынка новых легковых автомобилей составила 2,5 трлн рублей. Данный показатель, как отмечают эксперты, является рекордным за всю историю рынка.Авто
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