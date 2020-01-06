Емкость российского авторынка впервые достигла 2,5 трлн рублей

По предварительным данным агентства «Автостат», в 2019 году емкость российского рынка новых легковых автомобилей составила 2,5 трлн рублей. Данный показатель, как отмечают эксперты, является рекордным за всю историю рынка.

Предыдущий рекордный показатель — 2,4 трлн рублей — был зафиксирован в 2018 году. Его рост аналитики связывают с увеличением средневзвешенной цены автомобиля (+8%) несмотря на падения продаж (-3%), сообщается на сайте «Автостата».

Ранее сообщалось, что в России на данный момент зарегистрировано свыше 60,5 млн автомобилей. Это на 1,3% больше, чем в январе 2019 года. Чаще всего россияне покупают автомобили весной и в начале лета. Больше всего зарегистрированных транспортных средств приходится на Москву и Московскую область.