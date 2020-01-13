Профсоюзы заявили о необходимости повысить МРОТ до 40 тыс. рублей

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) заявила, что методика расчета прожиточного минимума трудоспособного гражданина, на базе которого рассчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ), не соответствует росту тарифов и стоимости услуг.



«Величина минимального потребительского бюджета (МПБ) в перспективе должна стать базой для определения МРОТ, а величина прожиточного минимума — для социальных пособий. По расчетам ФНПР, величина МПБ без учета семейной нагрузки должна составлять не менее 40 тыс. рублей», — сказал глава департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олег Соколов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимальной зарплаты. С 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 850 рублей, до 12 130 рублей.