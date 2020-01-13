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Профсоюзы заявили о необходимости повысить МРОТ до 40 тыс. рублей

16:09, 13.01.2020
Профсоюзы заявили о необходимости повысить МРОТ до 40 тыс. рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) заявила, что методика расчета прожиточного минимума трудоспособного гражданина, на базе которого рассчитывается минимальный размер оплаты труда (МРОТ), не соответствует росту тарифов и стоимости услуг.

«Величина минимального потребительского бюджета (МПБ) в перспективе должна стать базой для определения МРОТ, а величина прожиточного минимума — для социальных пособий. По расчетам ФНПР, величина МПБ без учета семейной нагрузки должна составлять не менее 40 тыс. рублей», — сказал глава департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Олег Соколов.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимальной зарплаты. С 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 850 рублей, до 12 130 рублей.

Справка

МРОТ — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.

Общество
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