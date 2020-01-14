Бывший глава SberX и AliExpress в России стал топ-менеджером владеющей «Смешариками» компании

Экс-руководитель экосистемы Сбербанка SberX и бывший глава российского офиса Alibaba Марк Завадский рассказал о новом месте работы. Он возглавил управляющий комитет ГК «Рики», владеющей брендами «Смешарики», «Малышарики» и др.

Комитет будет руководить группой от имени акционеров, написал Завадский в Facebook.

«В Рики у меня роль управленческая, хотя и не операционная (в группе есть операционный директор)», — добавил топ-менеджер.

Он объявил, что в ближайшее время своей главной задачей видит подбор команды в Москве.

Ранее Завадский был директором по развитию AliExpress в России и главой российского офиса Alibaba. В 2018 году он перешел в Сбербанк, где проработал до июля 2019-го.