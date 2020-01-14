ДУМ РТ не готово признать халяльность искусственной конины

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Духовном управлении мусульман Татарстана заявили, что пока рано говорить о соответствии искусственной конины стандартам халяль. Для этого специалисты должны ознакомиться с технологией производства мяса.

«Я еще не знаю такой практики, она новая, и пока ничего сказать невозможно», — приводит «Татар-информ» слова начальника отдела по вопросам шариата ДУМ РТ Булата Мубаракова.

Он сообщил, что оценить искусственное мясо можно будет после его появления на прилавках или при обращении производителя еще до запуска конвейера. Последний вариант он назвал более желательным.

Представитель ДУМ РТ рассказал, что шариатские эксперты должны будут оценить процесс производства вместе с технологами и химиками. Им предстоит выяснить, что является производным элементом и какой состав продукта получится в итоге.

«Когда мы это узнаем, тогда будет фетва или шариатское решение. До этого сказать мы ничего не можем», — добавил Мубараков.

Напомним, что «Реальное время» подробно писало о разработке Центра нанотехнологий РТ и Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Ученые пытаются в лабораторных условиях вырастить мышечные клетки конины и осетрины. Через три года они надеются представить котлету из искусственного мяса.