В Татарстане идет банкротство бывшего директора ФГУП «ЦПКПУ» Игоря Швецова

Арбитраж Татарстана запустил процедуру банкротства экс-директора ФГУП «ЦПКПУ» Игоря Швецова, оштрафованного в 2017 году почти на 13 млн рублей. Решение ввести реализацию имущества в отношении должника было принято еще в конце октября 2019-го.

Согласно сообщению, опубликованному в реестре сведений о банкротстве, требования кредиторов принимались в течение двух месяцев с 11 ноября.

Пока свои требования предъявили Налоговая служба (139 тысяч рублей) и АСВ от лица «Булгар Банка» (782 тысячи рублей).

Напомним, что Швецов признал себя виновным в превышении должностных полномочий. Он получил условный срок и приговорен к штрафу в 12,9 млн рублей. Однако позже верховный суд РТ амнистировал экс-директора ФГУП «ЦПКПУ», оставив только выплату штрафа.