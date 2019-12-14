Правительство России перераспределило деньги на оздоровление Волги

Правительство РФ изменило финансирование расходов по федеральному проекту оздоровления Волги в рамках нацпроекта «Экология». Решение опубликовано на сайте правительства РФ.

«Минстрою России на реализацию федерального проекта «Оздоровление Волги» в части мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства предусмотрено уменьшение средств субсидий из федерального бюджета в 2019 году в объеме 2 602 796,6 тыс. рублей с перераспределением средств субсидий из федерального бюджета на 2020—2022 годы», — говорится на сайте правительства.

В 2020 году за счет федеральных проектов «Оздоровление Волги», «Сохранение лесов» и «Инфраструктура обращения с отходами I—II классов опасности» на восстановление Волги дополнительно выделят по 1 млрд рублей, в 2022 году — 602,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Татарстан потратит на реконструкцию очистных сооружений по проекту «Оздоровление Волги» 1,9 млрд рублей.