Казань — лидер по доле предпочитающих искусственные елки горожан

Казань оказалась лидером рейтинга городов, жители которых предпочитают устанавливать на Новый год искусственные ели. Опрос показал, что в столице Татарстана пластиковые елки выбрали 57,2% респондентов.

По этому показателю Казань опередила Калининград (54,5%) и Москву (52,1%), говорится в исследовании «ПромРейтинга». В первую пятерку вошли также Санкт-Петербург (50,7%) и Екатеринбург (47,1%).

Меньше всего ценителей искусственных елей в Махачкале — 6,3%. Также невысока доля в Красноярске (19,4%) и Челябинске (20,7%).

В то же время всего 13,5% казанцев решили установить дома живую ель, следует из опроса. Меньше только в Калининграде (9,6%) и Махачкале (7,9%).

Самая высокая доля ценителей запаха хвои и осыпающихся иголок в Ростове-на-Дону (41,5%), Челябинске (36%) и Воронеже (33,8%).

Отмечается, что в опросе принимали участие более 6 тысяч человек. Исследование проводилось с 1 декабря 2019-го по 10 января 2020-го.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане продали лишь треть выращенных к Новому году елок.