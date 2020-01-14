Глава Счетной палаты рассказал об объемах воровства из бюджета

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, отвечая на вопрос об объемах воровства бюджетных денег, рассказал, что объем финансовых нарушений, которые каждый год выявляют аудиторы, составляет сотни миллиардов рублей. При этом по уголовным делам проходят всего 2—3 млрд рублей в год.

По данным Счетной палаты, в 2019 году аудиторы выявили нарушения на 804 млрд рублей. Треть из них — это нарушения бухгалтерского счета, исправляемые во время проверок. Еще одна треть — это неправильные процедуры госзакупок, передает «РИА Новости».

Ранее глава Счетной палаты предложил выдавать детские пособия только нуждающимся семьям.