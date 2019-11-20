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Глава счетной палаты предложил выдавать детские пособия только нуждающимся семьям

18:11, 20.11.2019
Глава счетной палаты предложил выдавать детские пособия только нуждающимся семьям
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Детские пособия необходимо выделять только нуждающимся семьям — такое заявление сегодня высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия-24».

По мнению чиновника, если перераспределить ежемесячные выплаты и увеличить суммы выплат — около 200 млрд в год, то это поможет семьям выйти из зоны бедности

«Сегодня у нас есть бедные семьи, где доходы в семье ниже прожиточного уровня на одного человека, а есть семьи вполне состоятельные. Так вот, зачастую в субъектах Российской Федерации детские пособия составляют мизерную величину 200300 рублей в месяц, причем безотносительно к тому — бедная семья или нет», — приводит слова Кудрина РИА «Новости».

Ранее Алексей Кудрин заявил, что национальные проекты могут решать локальные проблемы, но при этом не не всегда достигнут установленных показателей.

Общество
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