Глава счетной палаты предложил выдавать детские пособия только нуждающимся семьям

Детские пособия необходимо выделять только нуждающимся семьям — такое заявление сегодня высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия-24».

По мнению чиновника, если перераспределить ежемесячные выплаты и увеличить суммы выплат — около 200 млрд в год, то это поможет семьям выйти из зоны бедности

«Сегодня у нас есть бедные семьи, где доходы в семье ниже прожиточного уровня на одного человека, а есть семьи вполне состоятельные. Так вот, зачастую в субъектах Российской Федерации детские пособия составляют мизерную величину 200300 рублей в месяц, причем безотносительно к тому — бедная семья или нет», — приводит слова Кудрина РИА «Новости».

Ранее Алексей Кудрин заявил, что национальные проекты могут решать локальные проблемы, но при этом не не всегда достигнут установленных показателей.