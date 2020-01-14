Депутат Госдумы предложил заставить домохозяек платить налоги

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил обложить домохозяек налогами. По его мнению, это поможет принести в казну триллионы рублей.

«Факт в том, что эти люди не относятся ни к одной социальной категории: они не инвалиды, не студенты, не пенсионеры, не безработные, не многодетные матери, и давно вышли из декретного отпуска. Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся. Может, их тогда этим по остаточному принципу обеспечивать?» — сказал Вострецов.

Его инициативу тут же раскритиковали коллеги. Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что слова Вострецова являются его личной позицией, которую партия не разделяет, передают «Известия».

Стоит отметить, что ранее Сергей Вострецов высказался о возвращении в законодательство наказания за тунеядство.