Четыре человека пострадали в аварии легковушек в Татарстане

Фото: "Татар-Информ"

В Татарстане в аварии с отечественными автомобилями пострадали четыре человека. Все они были госпитализированы медиками.

ДТП произошло накануне возле село Туктарово-Урдала в Лениногорском районе РТ. Автомобили «Жигули» 7-й модели и «Лада» 14-й модели столкнулись лоб в лоб. Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев, четверых пострадавших увезли машины скорой помощи.

Ранее в Татарстане в лобовом столкновении иномарок пострадали четыре человека.