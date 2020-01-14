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Четыре человека пострадали в аварии легковушек в Татарстане

06:40, 14.01.2020
Четыре человека пострадали в аварии легковушек в Татарстане
Фото: "Татар-Информ"

В Татарстане в аварии с отечественными автомобилями пострадали четыре человека. Все они были госпитализированы медиками.

ДТП произошло накануне возле село Туктарово-Урдала в Лениногорском районе РТ. Автомобили «Жигули» 7-й модели и «Лада» 14-й модели столкнулись лоб в лоб. Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на очевидцев, четверых пострадавших увезли машины скорой помощи.

Ранее в Татарстане в лобовом столкновении иномарок пострадали четыре человека.

Происшествия Татарстан
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