В Татарстане в лобовом столкновении иномарок пострадали четыре человека

В Чистопольском районе Татарстана сегодня утром столкнулись две иномарки «Шкоды Рапид». По предварительной информации, пострадали четыре человека.

ДТП произошло около 10 утра на трассе Чистополь — Нижнекамск. Возле поселка Малый Толкиш лоб в лоб столкнулись два автомобиля «Шкода Рапид», передает «Татар-Информ».



В результате аварии четверо человек получили травмы. Медики госпитализировали их в больницу.

В причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.