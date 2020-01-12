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В Татарстане в лобовом столкновении иномарок пострадали четыре человека

11:08, 12.01.2020 1
В Татарстане в лобовом столкновении иномарок пострадали четыре человека
Фото: torange.biz

В Чистопольском районе Татарстана сегодня утром столкнулись две иномарки «Шкоды Рапид». По предварительной информации, пострадали четыре человека.

ДТП произошло около 10 утра на трассе Чистополь — Нижнекамск. Возле поселка Малый Толкиш лоб в лоб столкнулись два автомобиля «Шкода Рапид», передает «Татар-Информ».

В результате аварии четверо человек получили травмы. Медики госпитализировали их в больницу.

В причинах аварии разбираются инспекторы ГИБДД.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:14
    две Шкоды рапид в глуши врезаются в лоб... чехи провели тест в Татарстане? Говорят больше всего продаж Автоваза, а у нас Шкоды одинаковые на дорогах
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