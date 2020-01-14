Новый сезон TIMERMAN начнется в предстоящие выходные в Богатых Сабах

Новый сезон TIMERMAN начнется уже в эти выходные лыжным стартом в Богатых Сабах 18 января.

Как сообщил и.о. заместителя министра спорта РТ Дмитрий Дорогов, в программе мероприятия запланированы детский старт, бесплатная гонка на 2 км, гонки на 5 и 15 километров.

В спортивном сезоне 2020 года участников серии ждут 22 старта по Татарстану: 8 беговых стартов, 4 лыжных гонки, 2 велогонки, 4 триатлона, 3 заплыва на открытой воде и 1 спортивное ориентирование, уточнил он.

Далее эстафету примет Казань - 2 февраля в рамках фестиваля ARENALAND ZIMA пройдет Рождественская гонка по биатлону, а 9 февраля в столице пройдет «Казанская лыжня» с максимальной дистанцией в 30 километров, рассказал директор серии TIMERMAN Вадим Янгиров.

Также в сезоне планируется провести 4 старта по триатлону, 2 велогонки и 3 заплыва. 23 августа Казань снова примет «железную» дистанцию по триатлону, передает пресс-служба Минспорта РТ.