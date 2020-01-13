Новости спорта

22:44 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Гендиректор «Салавата»: «Мы можем только поддержать решение КХЛ дисквалифицировать Панина»

21:34, 13.01.2020
Гендиректор «Салавата»: «Мы можем только поддержать решение КХЛ дисквалифицировать Панина»
Фото: hcsalavat.ru

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал очередную дисквалификацию капитана уфимцев Григория Панина.

«КХЛ приняла решение на основании регламента, мы его можем только поддержать.

Хотел лишь обратить внимание, что момент был обоюдоострый, умысла нанести травму сопернику со стороны нашего игрока не было. Гриша, к слову, тоже получил повреждение в том моменте.

В общем, получилось так, как получилось: лига посчитала нужным дисквалифицировать Панина, и мы, повторюсь, можем только поддержать данное решение», — сказал Курносов.

Напомним, ранее КХЛ приняла решение отстранить Панина на четыре матча регулярного первенства.

СпортХоккей Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров