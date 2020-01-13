Гендиректор «Салавата»: «Мы можем только поддержать решение КХЛ дисквалифицировать Панина»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал очередную дисквалификацию капитана уфимцев Григория Панина.

«КХЛ приняла решение на основании регламента, мы его можем только поддержать.

Хотел лишь обратить внимание, что момент был обоюдоострый, умысла нанести травму сопернику со стороны нашего игрока не было. Гриша, к слову, тоже получил повреждение в том моменте.

В общем, получилось так, как получилось: лига посчитала нужным дисквалифицировать Панина, и мы, повторюсь, можем только поддержать данное решение», — сказал Курносов.

Напомним, ранее КХЛ приняла решение отстранить Панина на четыре матча регулярного первенства.