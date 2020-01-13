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Капитан «Салавата Юлаева» Панин отстранен на четыре матча КХЛ

18:03, 13.01.2020
Капитан «Салавата Юлаева» Панин отстранен на четыре матча КХЛ
Фото: hcsalavat.ru

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать защитника и капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина на четыре матча регулярного первенства. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Салавата Юлаева» Григория Панина наказание по п. 1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим большим + штрафом до конца игры (5+20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Таким образом, общий срок дисквалификации Панина составит четыре матча», — говорится на официальном сайте КХЛ.

Также денежному штрафу подвергся нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин.

СпортХоккей Башкортостан
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