Девять лучших практик развития Татарстана вошли в каталог «умных» решений «Смартека»

Девять лучших практик развития Татарстана представлены в каталоге «умных» решений «Смартека» — платформы обмена практиками устойчивого развития Агентства стратегических инициатив России.

Республика представила на площадке девять практик в категориях «Уровень жизни и демография», «Эффективное управление», «Развитие МСП и экспорта», «Образование», «Развитие сельских территорий», «Здоровье и образ жизни», «Жилье и городская среда». Среди проектов — интернет-ресурс «Проверенный бизнес», сервис доступа к господдержке в режиме одного окна «Фасттрек.рф», Единый центр кредитования Гарантийного фонда РТ и другие.

Проекты направлены на адаптацию пожилых людей к современным условиям жизни, повышение доступности мер господдержки для компаний малого и среднего бизнеса, создание новых онлайн-каналов сбыта собственной продукции сельских ферм и частных хозяйств, организацию мобильных точек доступа поликлинических услуг для жителей отдаленных районов, а также поддержку лиц с инвалидностью через специализированные ресурсные центры, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее сообщалось, что Фонд поддержки предпринимательства Татарстана разработал «портфель самозанятого», содержащий набор услуг для старта и развития бизнеса.

