В Татарстане разработали «портфель самозанятого»

Фонд поддержки предпринимательства Татарстана разработал «портфель самозанятого», содержащий набор услуг для старта и развития бизнеса.

Его могут получить самозанятые, зарегистрированные в этом статусе с начала декабря 2019 года. Всего планируют разыграть 500 таких комплектов, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана. Победители получат портфель бесплатно.

В «портфель самозанятого» входят услуги на 51,5 тыс. рублей. В него входят набор сертификатов на страховые услуги, создание собственного сайта, изготовление полиграфии, фотосессию, льготное посещение образовательного бизнес-мероприятия, вводный урок по SMM-продвижению, доступ к закрытому обучающему курсу ведения продаж и т.д.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который распространяет меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на самозанятых граждан.

