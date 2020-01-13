Российские школьники будут учиться контролировать эмоции

Министерство просвещения РФ разрабатывает программу по развитию социально-эмоциональных навыков учащихся. Так, школьников научат контролировать свои негативные эмоции и распознавать эмоции других людей.

В ведомстве пояснили, что регионам следует не просто повышать количество психологов в школе, но и улучшать их квалификацию, Минпросвещения направило в субъекты апробированные программы повышения квалификации для педагогов-психологов, касающиеся ключевых вопросов трудностей поведения детей и подростков.

«Такой документ и его реализация помогут воспитывать эмоционально зрелых личностей, дети научатся контролировать свои негативные эмоции, а также распознавать эмоции окружающих», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что в башкирской школе семиклассник сломал спину своему сверстнику.