Стала известна дата премьеры нового поколения Cadillac Escalade

Компания Cadillac на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе представит новое поколение внедорожника Escalade 4 февраля.

Как сообщает издание Motor1, новый автомобиль получит узкие светодиодные фары и фонари, встроенные в передний бампер габаритные огни вертикальной формы, а также широкую радиаторную решетку. Также в салоне на передней панели появится 38-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

Уточняется, что внедорожник получит заднюю независимую подвеску и бензиновый двигатель V8 объемом 6,2 или 6.6 л.

Ранее сообщалось, что немецкая компания Volkswagen планирует представить в России недорогой кроссовер.

