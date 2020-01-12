Volkswagen собирается выпустить новый бюджетный кроссовер специально для России

Немецкая компания Volkswagen планирует представить в России недорогой кроссовер. Его начнут выпускать в 2020 году на производственных мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде. До дилеров кроссовер доберется в начале 2021 года.

Название автомобиля пока неизвестно, в других странах он продается под названием Tarek и Tharu. Предположительно, машина получит 1,4-литровый двигатель TSI на 150 л.с., 6-ступенчатую гидромеханическую автоматическую трансмиссию Aisin и передний привод, передает портал njcar.ru.

Ранее сообщалось, что Volkswagen представит в 2020 году 34 новых модели. Среди них — 10 новых кроссоверов, в том числе паркетник Nivus. Кроме того, в модельной линейке Volkswagen появится купеобразный кроссовер T-Sport, построенный на базе нового поколения модели Volkswagen Polo. Также в планах у компании поставить новый «паркетник» T-Go.