Мухаметшин предложил объявить конкурс для СМИ по освещению нацпроектов

Председатель Государственного совета Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями республиканских и федеральных СМИ предложил объявить в республике конкурс на информационное сопровождение реализации национальных проектов. Журналисты идею поддержали.



«Важно, чтобы все работы в рамках нацпроектов в муниципалитетах были поддержаны населением. Это главнейшая наша задача на ближайшую перспективу — информировать о ходе реализации проектов, за которыми стоит качественное изменение жизни людей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 55,3 млрд рублей будет направлено на реализацию национальных проектов в Татарстане в течение 3 лет.