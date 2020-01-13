Молодежь Татарстана запросила на свои проекты больше 130 млн рублей

1 455 человек подали заявки на конкурс грантов Министерства по делам молодежи Татарстана. Общий объем запрошенных молодежью средств составил 131,2 млн рублей.

Предварительный отбор прошли 542 конкурсанта, теперь их ждет экспертиза проектов. Для оценки проектов в каждой из 9 конкурсных номинаций сформированы комиссии, в которые вошли признанные эксперты из профессиональных областей. Сначала пройдет очная экспертиза проектов, затем авторы лучших проектов представят их на очном этапе.



Средний возраст участников — 23 года.Общий объем грантовой поддержки на проекты составляет 7 млн рублей, максимальный размер гранта — 300 тыс. рублей. Эти средства победитель должен использовать для реализации своего проекта до августа 2020 года, а после — представить отчет, в том числе рассказать о качественных и количественных результатах проекта, сообщили в Минмолодежи РТ.

Ранее проекты из Татарстана получили 4 млн рублей в рамках конкурса креативных индустрий.