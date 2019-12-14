Проекты из Татарстана получили 4 млн рублей в рамках конкурса креативных индустрий

Интерактивный арт-фестиваль о деревне «Деревнястайл» из Татарстана выиграл в федеральной образовательной программе «Культурная инициатива / лидерство в креативных индустриях» и получил право на грант Росмолодежи в размере 2 млн рублей.



Также по 1 млн рублей получили социальный проект о взаимодействии молодежи и старшего поколения «Есть контакт» и проект по созданию арт-пространства в Набережных Челнах. Они оба заняли второе место.

Третье место без грантовой поддержки заняли проект креативного пространства «Культурно-образовательная платформа «Метро» и интегра-тур «Доступный туризм для людей с инвалидностью», сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Всего на участие в программе было подано 1 770 заявок и 857 проектов из 63 регионов России.