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Проекты из Татарстана получили 4 млн рублей в рамках конкурса креативных индустрий

20:26, 14.12.2019
Проекты из Татарстана получили 4 млн рублей в рамках конкурса креативных индустрий
Фото: minmol.tatarstan.ru

Интерактивный арт-фестиваль о деревне «Деревнястайл» из Татарстана выиграл в федеральной образовательной программе «Культурная инициатива / лидерство в креативных индустриях» и получил право на грант Росмолодежи в размере 2 млн рублей.

Также по 1 млн рублей получили социальный проект о взаимодействии молодежи и старшего поколения «Есть контакт» и проект по созданию арт-пространства в Набережных Челнах. Они оба заняли второе место.

Третье место без грантовой поддержки заняли проект креативного пространства «Культурно-образовательная платформа «Метро» и интегра-тур «Доступный туризм для людей с инвалидностью», сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Всего на участие в программе было подано 1 770 заявок и 857 проектов из 63 регионов России.

Общество Татарстан
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