Из-за пожаров в Австралии коалы могут оказаться под угрозой исчезновения

Популяция коал может получить статус «под угрозой исчезновения» из-за пожаров в Австралии.

Точное число погибших и пострадавших животных не уточняется, но известно, что на северном побережье одного из штатов могло быть уничтожено до 30% коал, сообщает Sydney Morning Herald со ссылкой на министра окружающей среды Австралии Сьюзан Лей. Власти уже выделили $50 млн рублей на восстановление местной флоры и фауны.

Пока власти не оценивали точное количество пострадавших животных. Только на северном побережье одного из штатов могло быть уничтожено до 30% коал, приводила The Guardian ранее слова Лей. Кроме того, многим животным требуется лечение.

Ранее власти Австралии сбросили с воздуха тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для колоний каменнохвостых скалистых кенгуру по всему Новому Южному Уэльсу, пострадавшему от пожаров.

В Австралии при пожарах, которые идут с осени прошлого года, погибли свыше 1 млрд животных и несколько десятков человек. Около Нового Южного Уэльса с природной стихией борются около двух тысяч пожарных, температура воздуха в некоторых местах достигает +50 градусов.