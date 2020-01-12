В Австралии, где сейчас бушуют пожары, скинули с воздуха тонны моркови и картофеля для кенгуру

Власти Австралии сбросили с воздуха тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для колоний каменнохвостых скалистых кенгуру по всему Новому Южному Уэльсу, пострадавшему от пожаров. Об этом написал в своем Twitter министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин.

Operation Rock Wallaby - #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei — Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020

В Австралии с осени прошлого года бушуют пожары, в результате которых погибли свыше 1 млрд животных и несколько десятков человек. Около Нового Южного Уэльса с природной стихией борются около двух тысяч пожарных, температура воздуха в некоторых местах достигает +50 градусов.

