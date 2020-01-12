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В Австралии, где сейчас бушуют пожары, скинули с воздуха тонны моркови и картофеля для кенгуру

17:25, 12.01.2020
В Австралии, где сейчас бушуют пожары, скинули с воздуха тонны моркови и картофеля для кенгуру
Фото: twitter.com

Власти Австралии сбросили с воздуха тысячи килограммов моркови и сладкого картофеля для колоний каменнохвостых скалистых кенгуру по всему Новому Южному Уэльсу, пострадавшему от пожаров. Об этом написал в своем Twitter министр энергетики и окружающей среды Мэтт Кин.

В Австралии с осени прошлого года бушуют пожары, в результате которых погибли свыше 1 млрд животных и несколько десятков человек. Около Нового Южного Уэльса с природной стихией борются около двух тысяч пожарных, температура воздуха в некоторых местах достигает +50 градусов.

Общество
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