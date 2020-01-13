«Дакар-2020». Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-мастер» выиграл третий этап подряд

В Саудовской Аравии сегодня состоялся восьмой этап ралли-рейда «Дакар-2020» в классе грузовиков.



Победителем спецучастка стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова, преодолевший трассу за 4 часа 24 минуты 58 секунд.

Вторым приехал еще один татарстанский гонщик Антон Шибалов (+5.54), третье место занял экипаж «Татры» с чехом Алешем Лопрайсом (+9.06).

Отметим, что это уже третья к ряду победа Каргинова на этапах «Дакара-2020». Таким образом, экипаж укрепил лидерство в общем зачете в категории грузовиков.