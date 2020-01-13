Экс-игрок «Нефтехимика» Макаров обратился к нижнекамцам

Экс-игрок «Нефтехимика» Денис Макаров, на днях перешедший в казанский «Рубин», выступил с прощальным обращением к нижнекамцам.

«Я хочу сказать большое спасибо футбольному клубу «Нефтехимик» за время, проведенное в команде, которая стала мне как семья! Спасибо всем: тренерскому штабу за доверие и результат совместной работы, работникам клуба, персоналу футбольной базы, каждый из вас вносит большой вклад.



Огромная благодарность всем болельщикам, которые поддерживали нас в каждом домашнем и выездном матче — это было очень важно!



Желаю футбольному клубу «Нефтехимик» процветать и стремиться с каждым годом только вверх, занимать самые высокие места и достигать больших успехов! Всех обнял», — говорится в сообщении футболиста.

Напомним, Макаров являлся лидером «Нефтехимика» на протяжении двух последних сезонов. В нынешнем чемпионате ФНЛ-2019/20 полузащитник провел 20 матчей, в которых отметился 11 забитыми голами.

Сегодня в «Реальном времени» вышел материал по всем состоявшимся трансферам казанского «Рубина» в текущее трансферное окно.