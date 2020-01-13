В Казани из горящего автомобиля спасли спящего мужчину
В Казани в Ново-Савиновском районе загорелся автомобиль со спящим внутри мужчиной. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.
Автомобиль «УАЗ» был припаркован у дома №32 на улице Адоратского. Внутри на матрасе спал нетрезвый 54-летний мужчина. В кабине автомобиля работала печь «буржуйка».
В какой-то момент обшивка пола возле печи начала гореть. Очевидцы заметили, что из машины идет дым, и сообщили о пожаре, передает «Вечерняя Казань».
Сотрудники МЧС спасли мужчину, который был пьян, но от огня не пострадал.
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