В Казани из горящего автомобиля спасли спящего мужчину

Фото: архив

В Казани в Ново-Савиновском районе загорелся автомобиль со спящим внутри мужчиной. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Автомобиль «УАЗ» был припаркован у дома №32 на улице Адоратского. Внутри на матрасе спал нетрезвый 54-летний мужчина. В кабине автомобиля работала печь «буржуйка».

В какой-то момент обшивка пола возле печи начала гореть. Очевидцы заметили, что из машины идет дым, и сообщили о пожаре, передает «Вечерняя Казань».

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который был пьян, но от огня не пострадал.

Ранее пожарные спасли пожилую женщину из горящей квартиры.