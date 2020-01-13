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В Казани из горящего автомобиля спасли спящего мужчину

11:49, 13.01.2020
В Казани из горящего автомобиля спасли спящего мужчину
Фото: архив

В Казани в Ново-Савиновском районе загорелся автомобиль со спящим внутри мужчиной. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Автомобиль «УАЗ» был припаркован у дома №32 на улице Адоратского. Внутри на матрасе спал нетрезвый 54-летний мужчина. В кабине автомобиля работала печь «буржуйка».

В какой-то момент обшивка пола возле печи начала гореть. Очевидцы заметили, что из машины идет дым, и сообщили о пожаре, передает «Вечерняя Казань».

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который был пьян, но от огня не пострадал.

Ранее пожарные спасли пожилую женщину из горящей квартиры.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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