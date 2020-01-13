На пожаре в Татарстане спасли пожилую женщину

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня ночью сотрудники МЧС спасли из огня 69-летнюю женщину, едва не задохнувшуюся в коридоре во время пожара.

Сообщается, что пожар произошел в Набережных Челнах в многоквартирном доме по улице Энергетиков. Горели вещи и мебель в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажки.

В ходе проведения разведки спасатели обнаружили в коридоре на полу лежащую лицом вниз, головой к выходу хозяйку квартиры. Она уже была без сознания. На пострадавшую надели маску от дыхательного аппарата на сжатом воздухе, пожарные незамедлительно вынесли женщину из зоны воздействия ОФП и передали бригаде скорой помощи.

С термическим ожогом лица 1 и 2-й степени и отравлением продуктами горения пострадавшая госпитализирована в БСМП города Набережные Челны.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах загорелся склад с поддонами.