Стал известен состав «Рубина» на первом зимнем сборе в Турции
Футболисты «Рубина» отправились на первый зимний подготовительный сбор, который пройдет в Турции. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.
Вместе с командой в сборе участвуют 28 игроков, в числе которых трое без контракта — защитник Владислав Масальский, полузащитник Дмитрий Тарасов и нападающий Кирилл Косарев.
При этом в списке футболистов, поехавших на сбор, отсутствует защитник Владимир Гранат. Он продолжает восстановление и присоединится к команде на втором сборе.
СпортФутбол Татарстан
Сегодня наша команда отправилась на первый сбор в Турцию.— «Рубин» Казань (@fcrk) January 13, 2020
Вместе с «Рубином» на сборы отправились Владислав Масальский, Кирилл Косарев и Дмитрий Тарасов.
Владимир Гранат продолжает восстановление и присоединится к команде на втором сборе.#FCRK | #РубиновыеСборы pic.twitter.com/gQFEafXjvT
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым