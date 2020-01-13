Стал известен состав «Рубина» на первом зимнем сборе в Турции

Футболисты «Рубина» отправились на первый зимний подготовительный сбор, который пройдет в Турции. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Вместе с командой в сборе участвуют 28 игроков, в числе которых трое без контракта — защитник Владислав Масальский, полузащитник Дмитрий Тарасов и нападающий Кирилл Косарев.

При этом в списке футболистов, поехавших на сбор, отсутствует защитник Владимир Гранат. Он продолжает восстановление и присоединится к команде на втором сборе.