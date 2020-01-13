В Татарстане загорелся склад с поддонами
Сегодня утром поступило сообщение о горении склада с деревянными поддонами в Нижнекамске в промышленной зоне.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ, горели деревянные поддоны внутри склада. Само здание выполнено из «сэндвич»-панелей, высота его составляет 5 метров, разделено на три отсека.
В результате пожара сгорели деревянные поддоны на площади 280 кв. м. Погибших и пострадавших нет.
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