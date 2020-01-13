Чиновники Башкирии собрали свою хоккейную команду

Фото: Рустем Ахмадинуров

Накануне завершающего матча домашней серии «Салавата Юлаева» свою хоккейную команду создали первые лица Башкирии.

Судя по фото, опубликованным в «Фейсбуке» руководителя регионального исполнительного комитета отделения партии Рустема Ахмадинурова, на льду встретились мэр Уфы Ульфат Мустафин, председатель Попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов, первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров и президент «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

Как написал Ахмадинуров, тренировка прошла успешно и весело. Присутствующие оценили обводки Назарова, который когда-то играл в школьной команде. Отмечается, что Мурзагулов даже на льду не забывал о футболе: он играл в носках с футбольной символикой. А первым лед покинул мэр Ульфат Мустафин, который был занят мыслями об уборке снега.