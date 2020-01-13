Министр просвещения РФ рассказала, как изменится порядок начисления зарплат учителям

Министр просвещения РФ Ольга Васильева анонсировала поправки в законодательство, которые изменят порядок начисления зарплат учителям.

Поправки пропишут единую модель начисления заработной платы. 70 процентов фонда оплаты труда учителей должно уходить на оклады за одну ставку — проведение 18 уроков в неделю. Остальное — дополнительные надбавки.

“Мы сейчас боремся за то, чтобы 70 процентов фонда оплаты труда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30 процентов должно выделяться на различные надбавки. Такие рекомендации регионы получают каждый год. Но проблема в том, что субъекты и муниципалитеты сами решают, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты. Далеко не все эту пропорцию — "70 на 30" — соблюдают”, — рассказала Васильева в интервью «Российской газете».

Ранее сообщалось, что в российских аттестатах об основном и среднем общем образовании могут перестать ставить оценки за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура. Их хотят заменить на «зачет».