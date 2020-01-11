В школьных аттестатах могут пропасть оценки за ИЗО, музыку и физкультуру

В российских аттестатах об основном и среднем общем образовании могут перестать ставить оценки за такие предметы, как изобразительное искусство, музыка и физкультура. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева.

По мнению министра, дети, как правило, любят физическую активность, музыку и рисованию. Однако, несправедливо кому-то отказывать в высокой отметке только из-за того, что у него нет, к примеру, слуха. Достаточно заменить итоговые оценки по этим предметам на “зачет”.

«Мое личное мнение: любой ребенок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на отлично, но ставить тройку в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — цитирует Васильеву “Российская газета”.

Впрочем, выбор за оценкой или зачетом останется за школой.